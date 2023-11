Propunerea de arestare in lipsa a suspectilor in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner va fi judecata in 22 noiembrie, au spus, sambata, procurorii.Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au transmis, sambata, ca judecatorul de drepturi si libertati a decis ca judecarea propunerii de arestare a celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner sa aiba loc in data de 22 noiembrie.Explicatia data de judecatorul de drepturi si libertati ... citeste toata stirea