Ca un adevarat vataf pe tarlaua PNL Sibiu, Adrian Bibu le-a interzis tuturor consilierilor locali liberali sa participe la sedinta extraordinara de sambata, in care s-a votat impotriva dublarii taxei de salubritate.Bibu a pus in scena o razbunare personala, ale carei victime nu sunt rivalii sai politici, ci chiar cetatenii municipiului Sibiu, cei care l-au trimis in Consiliul Local sa le apere interesele. Frustrat ca nu primeste o sinecura politica in cadrul Primariei Sibiu, Adrian Bibu a ... citeste toata stirea