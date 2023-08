Nu am vazut niciun lider PNL Sibiu, cum ar fi Daniela Cimpean sau Raluca Turcan, care l-au sustinut pana in panzele albe pe domnul Alexandru Dumbrava, sa iasa public, sa-si dea demisia sau, in cel mai rau caz, sa-si ceara public scuze pentru faptul ca l-au sustinut pe domnul Dumbrava in demnitati publice extrem de importante. Ar fi fost niste gesturi de decenta si normalitate, valori morale care, constatam, lipsesc cu desavarsire la PNL Sibiu.Doamnele care reprezinta conducerea PNL Sibiu nu ... citeste toata stirea