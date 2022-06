PSD Sibiu: "Avem grija de parintii si bunicii nostri"

"Organizatia Judeteana a OPSD Sibiu a primit, ieri, in vizita, conducerea de la nivel national a pensionarilor social-democrati, formata din domnul presedinte Ioan Popa, secretarul executiv Haralambie Voicilas si secretarul zonal, Vasile Crisan. La intalnirea de lucru au participat presedintii si membri ai organizatiilor locale OPSD din judetul Sibiu."Cu prilejul acestei intalniri au fost discutate directiile de actiune si activitatile care vor fi intreprinse in perioada urmatoare, in vederea ... citeste toata stirea