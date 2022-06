PSD Sibiu: Centrul orasului Dumbraveni, modernizat din fonduri europene

Orasul Dumbraveni va deveni un punct de reper pe harta turistica a Transilvaniei, in urma unor investitii de peste 18 milioane de lei, din fonduri europene, in lucrari de modernizare a zonei centrale.Aflat la doar 20 de kilometri de renumita cetate medievala de la Sighisoara, Dumbraveniul are un potential turistic urias, insuficient exploatat pana acum. Proiectele administratiei locale tintesc includerea orasului in diferite circuite turistice, dar si oferirea de noi posibilitati de petrecere ... citeste toata stirea