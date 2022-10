PSD Sibiu: "Consilierii USR, PNL si FDGR au majorat cu 60% tarifele contractului de salubrizare"

"PSD s-a opus, in Consiliul Local Sibiu, majorarii cu peste 60% a tarifelor activitatilor de salubrizare stradala si deszapezire prestate de SC Soma SRL in Municipiul Sibiu si Statiunea Paltinis.Consilierii locali ai PSD Sibiu au primit mandat din partea Biroului Permanent Municipal al PSD Sibiu de a vota impotriva proiectului de hotarare cu numarul 56, privind modificarea tarifelor activitatilor de salubrizare stradala si deszapezire prestate de catre operatorul Soma SRL in Municipiul Sibiu ... citeste toata stirea