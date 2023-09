Tinerii social-democrati sibieni au daruit, ieri, rucsacuri imprimate cu mesajul: "Say, NO DRUGS!" (Spune: FARA DROGURI!) , mesaj pe care il pot aduce zilnic la cunostinta prietenilor, cunoscutilor. "Alege viata, alege sanatatea mai inainte de toate!" este indemnul tinerilor social-democrati pentru orice tanar.Din pacate, Sibiul nu a scapat de problema drogurilor. Acum 20 de ani aveam cazuri izolate, dar astazi consumul de droguri, mai ales in randul tinerilor sibieni, este prezent foarte des. ... citeste toata stirea