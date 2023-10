Insotitorii minorilor care calatoresc in strainatate vor fi verificati in Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar (ROCRIS) si nu vor mai fi nevoiti sa prezinte certificatul de cazier judiciar in format fizic, pe hartie, la Politia de Frontiera.La initiativa senatorului PSD Claudiu Muresan, Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, a fost modificata. Proiectul legislativ a fost adoptat de Senat si de Camera Deputatilor, iar acum merge la ... citeste toata stirea