Mai tineti minte guvernul de dreapta condus de echipa castigatoare a lui Florin Catu? Acel guvern, din care facea parte si ministrul Ghinea, membru USR, a pus in PNRR plafonul de 9,4% din PIB ce poate fi alocat pentru pensii, pana in 2070. Cu alte cuvinte, condamna pensionarii, pana in 2070, la saracie.PSD a promis ca va repara aceasta nedreptate si se tine de cuvant. Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat, ieri, actul normativ privind reforma sistemului de pensii publice din Romania, ... citeste toata stirea