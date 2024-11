PSD Sibiu: Laura Barac este profund implicata in problemele comunitatii

Laura Barac candideaza la Camera Deputatilor pe listele PSD Sibiu. Un avocat deja cu renume in judetul Sibiu si nu numai, Laura Barac a fost mereu implicata in sprijinul cetatenilor: fie prin politic, juridic, administratie sau societate civila. "Sunt nascuta si crescuta in Sibiu. Aici mi-am construit cariera profesionala si publica. Cartea mea de vizita sunt sibienii ajutati in decursul anilor", spune Laura Barac.In mandatul de consilier judetean 2020-2024, Laura Barac s-a impus ca lider de ... citește toată știrea