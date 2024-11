PSD Sibiu: Masuri concrete pentru producatorii agricoli

De curand, Guvernul Romaniei a aprobat, la initiativa premierului Marcel Ciolacu, o schema de ajutor de stat in suma de 400 de milioane de euro (2 miliarde de lei) pentru a compensa daunele suferite de fermieri din cauza secetei severe produse in perioada septembrie 2023 - august 2024. Asta inseamna ca fiecare fermier primeste 1.000 de lei /hectarul afectat in proportie de minimum 30%. (Chiar in aceste zile, Ministerul Agriculturii este in plin proces de efectuare a platilor). Este ... citește toată știrea