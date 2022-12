PSD Sibiu: Nicolae Lazar a adus lumina in casele a sute de copii saraci

70 de familii din comuna Hoghilag, care numara 250 de persoane aflate intr-un grad crunt de saracie, beneficiaza, de ieri, de energie electrica in mod gratuit.Primarul Nicolae Lazar a accesat fonduri nerambursabile pe finantare norvegiana, in valoare de 345.000 de euro, si a montat panouri fotovoltaice care asigura necesarul de energie electrica in aceste locuinte, neracordate la reteaua nationala de electricitate. Copiii nu vor mai invata, de acum, la lumina lumanarii, iar parintii ii vor ... citeste toata stirea