PSD Sibiu: O noua realizare a primarului din Poiana Sibiului

Adrian Iovi si echipa pe care o coordoneaza la Primaria Poiana Sibiului au reusit sa castige, ieri, un proiect finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de 1.901.277 de lei.Proiectul cuprinde reabilitarea si anveloparea cladirii in care se afla sediul Primariei, precum si montarea a doua statii de incarcare pentru autovehiculele electrice, in centrul comunei. Statiile de incarcare rapida, de mare putere, sunt extrem de importante pentru locuitorii din zona, ... citeste toata stirea