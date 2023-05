"Avem 30 de milioane de euro in plus si, cu inca 20 de pana acum, iata ca sunt 50 de milioane de euro pana la aceasta data. Suntem pregatiti cu actul normativ, cand va aparea suma in Jurnalul Oficial, dam drumul si la actul normativ al tarii, in asa fel incat banii sa ajunga cat mai repede la fermieri", precizeaza ministrul Agriculturii, Petre Daea.Printr-o abordare responsabila si matura, Romania si-a atins scopul: protejarea fermierilor afectati de importurile de cereale din Ucraina, atat ... citeste toata stirea