PSD Sibiu: "Sprijinim romanii, dar si refugiatii ucraineni"

"In primul rand, ajutam romanii aflati in nevoie, dar nu uitam nici de ucrainenii napastuiti de razboiul nedrept care le-a distrus caminele.In prag de sarbatori, ne-am mobilizat si am mers la Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati din Turnu Rosu, incarcati cu daruri. Le-am dus tot ce ne-au transmis copiii ca si-ar dori: o consola Playstation 5, cu jocuri de ultima generatie, mingi de fotbal si de baschet, dar si jocuri care sa le dezvolte creativitatea si sa le stimuleze ... citeste toata stirea