PSD Sibiu: "Spunem NU razboiului! Suntem solidari cu refugiatii ucraineni"

Organizatia Judeteana PSD Sibiu a demarat o campanie de strangere de fonduri in randul membrilor din intregul judet, pentru achizitionarea de bunuri necesare refugiatilor ucraineni care ajung pe teritoriul tarii noastre.Colegii nostri din intregul judet si-au aratat dorinta de a ajuta, de a dona bani sau bunuri pentru a sprijini oamenii care in aceste zile ajung in tara noastra, in incercarea disperata de a cauta adapost. Sunt, in majoritate, femei si copii, cu animale de companie, familii ... citeste toata stirea