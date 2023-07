De Ziua Imnului National al Romaniei, tinerii social-democrati sibieni au participat la ceremonia militara organizata in fata Cercului Militar Sibiu. Au plecat apoi spre Piata Mare purtand in maini un drapel urias, de 20 de metri lungime si 2,5 metri latime. Gestul lor a fost apreciat si salutat de sibienii si turistii prezenti in centrul orasului, foarte multi dorind sa se fotografieze cu tricolorul urias.Tinerii social-democrati au impartit, in mai multe zone ale Sibiului, peste 1.500 de ... citeste toata stirea