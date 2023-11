Lucrarile la primul tunel din Autostrada Sibiu - Pitesti, construit pe sub Dealul Momaia din judetul Arges, se desfasoara in ritm sustinut. Cu putin timp in urma, premierul Marcel Ciolacu si ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au inspectat lucrarile de pe santierul sectiunii Pitesti - Curtea de Arges a Autostrazii Sibiu - Pitesti. Intregul tronson este realizat pe proiecte europene, din fonduri nerambursabile.Tunelul Tigveni va fi o premiera in infrastructura rutiera din Romania in ... citeste toata stirea