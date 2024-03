PUG-ul Sibiului, dezbatut la Stadion, cu arhitecti si urbanisti

Miercuri, 6 martie, are loc prima sesiune de consultare publica pe tema Planului Urbanistic General al Sibiului. Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Sibiu, aflat in prezent in elaborare pentru actualizare, a intrat in etapa consultarilor publice care se va desfasura in perioada 4 martie - 17 aprilie. Documentatia PUG-ului propus este publicata la adresa https://www.sibiu.ro/primaria/pug"Reamintim ca prima consultare publica va avea loc miercuri, 6 martie, de la ora 11.00 la ... citește toată știrea