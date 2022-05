Pui de urs, lovit de o masina pe DN1. Soferul s-a facut nevazut, iar animalul a fost gasit in agonie

Din nou, un urs a fost victima unui accident rutier, de aceasta data joi dimineata, 5 mai, pe DN 1, in judetul Sibiu. In urma cu o luna, in aceeasi zona a mai murit un alt exemplar. Printr-un apel 112, o persoana a sesizat faptul ca pe DN 1, pe acostament, in zona localitatii Arpasu de Jos, este un urs ranit, au transmis reprezentantii Politiei Judetene Sibiu. "La fata locului s-au deplasat politisti, jandarmi, reprezentanti ai fondului forestier si ai administratiei locale. Exista ... citeste toata stirea