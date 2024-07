Punct de prim ajutor in zona centrala a Sibiului pe perioada caniculei. Recomandari de la ISU Sibiu

Avand in vedere perioada caniculara care este inregistrata si se preconizeaza a se mentine in aceste zile la nivelul judetului Sibiu, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Sibiu, in colaborare cu Primaria Municipiului Sibiu au operationalizat un punct de prim ajutor in zona centrala a municipiului Sibiu, care va functiona zilnic intre orele 10:00 si 20:00.Totodata, cetatenilor li se recomanda sa respecte cateva masuri preventive esentiale, pentru a limita aparitia unor situatii de urgenta: ... citește toată știrea