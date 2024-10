Pungile de plastic din pietele Sibiului, "reclamate" in ultima sedinta de CL

Pungile din plastic in care vand marfa comerciantii din pietele Sibiului au devenit motiv de nemultumire, in ultima sedinta a legislativului local, din acest mandat. Consilierul local USR, Diana Muresan, a readus in discutie problema pungilor din plastic care, spune ea, ar fi trebuit inlocuite cu unele biodegradabile inca de acum patru ani."In urma cu mai bine de patru ani, in Consiliul Local s-a votat o hotarare de Consiliu Local care interzicea distribuirea si comercializarea pungilor de ... citește toată știrea