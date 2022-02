Purtarea mastii in spatii inchise ramane in continuare valabila

Legea prevede in continuare purtarea mastii de protectie in spatiile inchise, in mijloacele de transport si in pietele acoperite, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.Dupa ce CCR a decis ca purtarea mastii in aer liber este neconstitutionala, Alexandru Rafila a spus ca asteapta publicarea deciziei si motivarea judecatorilor constitutionalisti.Potrivit ministrului, utilizarea mastii nu reprezinta o restrictie, ci reprezinta o masura care previne transmiterea sau incetineste ... citeste toata stirea