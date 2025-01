Putin "ajutor" pentru noul hipermarket? Se propune supralargirea strazii Henri Coanda

In aceeasi luna in care Primaria Municipiului Sibiu a autorizat lucrarile pentru construirea unui nou hipermarket pe strada Henri Coanda, pe locul unde acum inca se afla Societatea Sembraz, o propunere de hotarare de Consiliu Local se refera la... "supralargirea" strazii Henri Coanda.Un proiect de HCL ce va fi supus votului in ziua de joi, 30 ianuarie, in Consiliul Local face referire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici "pentru obiectivul de investitii " Supralargire strada Henri ... citește toată știrea