Racelile "lovesc" in scolile din Sibiu: banci goale, spitale pline

Multe banci au ramas goale in scolile din Romania dupa reluarea cursurilor, din cauza cazurilor de gripa, boala ce se manifesta in special la copii.Sezonul rece aduce, intr-adevar, o crestere a numarului de infectii respiratorii, iar in Sibiu, spitalele specializate in boli infectioase si pediatrie sunt suprasolicitate. Reprezentantii Spitalului de Pediatrie informeaza ca aproape toate locurile sunt ocupate, in special de copii cu diverse afectiuni respiratorii."In ultimele saptamani, pe ... citește toată știrea