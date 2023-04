Luni, vremea va fi in general frumoasa, cu temperaturi apropiate de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare dupa-amiaza in zona de munte, unde izolat se vor semnala averse slabe de ploaie. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari izolate in zona de munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 si 20 de grade, iar cele minime intre 4 si 7 grade. Izolat, dimineata, vor fi conditii de ceata.Marti, vremea va fi predominant frumoasa. ... citeste toata stirea