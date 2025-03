Raluca Turcan: "Crezul PNL este sa salvam tara de extremisti"

Raluca Turcan este de parere ca Romania se afla intr-un moment crucial, in care alegerea intre normalitate si haos va defini viitorul tarii. De asemenea, pune sub semnul intrebarii modul in care o parte dintre cei care isi doresc fotoliul de presedinte au strans 100 de mii de semnaturi in doar 2 zile."Crezul PNL este unul foarte simplu si anume sa salvam tara de extremisti si viitorul sa fie unul pro-european al dezvoltarii intr-un climat de siguranta pentru fiecare om. Informal, campania ... citește toată știrea