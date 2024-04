Raluca Turcan despre salariile celor din muzee si biblioteci: sansele sunt 100% ca sa creasca

Intrebata, referitor la protestele si solicitarile angajatilor din muzeele si bilbliotecile aflate in subordinea Minsiterului Culturii, daca sunt sanse ca revendicarile salariale ale acestora sa fie rezolvate, ministrul culturii Raluca Turcan a raspuns, vineri, ca sunt sanse sigure ca salariile acestora sa creasca."Sansele sunt 100% si asa cum ne-am asumat salariile celor angajati in muzee si biblioteci din tara, vor creste. In momentul de fata sunt la bilantul a multe discutii cu minsitrul ... citește toată știrea