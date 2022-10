Raluca Turcan: "In baza proiectului pe care l-am initiat, vaccinarea e mult mai facila"

Romanii se vor putea vaccina impotriva gripei in farmacii, anunta deputatul de Sibiu Raluca Turcan, initiatoarea proiectului, in urma cu doi ani."Romanii pot face un singur drum pana la farmacie, unde sa se si vaccineze"Vaccinarea este singura metoda care si-a dovedit eficienta impotriva virusului gripal, sustine Raluca Turcan."La doi ani dupa ce am creat grupul de lucru pentru reglementarea facila a vaccinarii populatiei, acum, in sfarsit, acest lucru este posibil.Stim cu totii ca ... citeste toata stirea