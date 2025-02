Raluca Turcan intervine in disputa Gheorghe Roman-Daniela Cimpean

Primarul Mediasului e suparat pe conducerea Consiliului Judetean Sibiu. Gheorghe Roman a scris intr-o postare pe pagina sa de socializare ca regreta sprijinul acordat in campanie presedintei CJ Daniela Cimpean."Am luat act de faptul ca in sedinta Consiliului Judetean au fost repartizate pe unitati administrativ-teritoriale sumele corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit. In opinia mea, reducerea sumelor alocate Mediasului cu aproximativ 40% fata de anul trecut reprezinta o ... citește toată știrea