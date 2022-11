Raluca Turcan, la Sibiu: "Supraimpozitarea contractelor part-time este o greseala

Deputatul PNL de Sibiu, Raluca Turcan, a declarat, joi, ca este impotriva supraimpozitarii muncii part-time. Fost ministru al Muncii si vicepremier, Turcan spune ca prevederea referitoare la acest aceasta supraimpozitare, adoptata in Camera Deputatilor, ar mai putea fi corectata doar in cazul constatarii neconstitutionalitatii sau in Parlament, printr-o initiativa legislative, pe care ea analizeaza daca o va sustine sau nu."Articolul 56 din Constitutie prevede o asezare echitabila a sarcinii ... citeste toata stirea