Sibiul este o emblema a europenismului si un ambasador important al Romaniei in Uniunea Europeana, a transmis ministrul Culturii, Raluca Turcan, in cadrul evenimentului aniversar 25 de ani de existenta ai Clubului Economic German din Transilvania.Ministrul Culturii, Raluca Turcan, s-a aflat in acest week-end in Sibiu, unde a participat la doua evenimente care vorbesc despre traditie, cultura, generozitate si educatie."Datorita contributiei si viziunii pe care Presedintele Klaus Iohannis ... citeste toata stirea