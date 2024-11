Rasinarenii, pe urmele lui Galileo Galilei si Johannes Kepler

Curiosi sau nu din fire avem, in subconstientul nostru, o predispozitie de a observa tot ce ne starneste curiozitatea si apetitul cunoasterii. Din aceste considerente oamenii se uita mereu catre cer pentru a gasi raspunsuri la intrebarile care depasesc puterea perceptiei lor. Ca atare in decursul timpului au simtit nevoia de a ctitori observatoare dotate in functie de metodologia si scopul lor (civil sau militar), pentru a fi "mai aproape de cer".Asa se face ca anual, "intr-o anumita zi cand ... citește toată știrea