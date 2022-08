Rasinari: Festivalul Branzei si al Tuicii, un festin de care s-au bucurat mii de vizitatori

La sfarsitul saptamanii trecute, pe Valea Stezii de la Rasinari, comuna clasata ca "The best tourist village Romania 2022" (Cel mai bun sat turistic din Romania), a avut loc cea de-a XIX-a editie a traditionalului eveniment "Festivalul Branzei si al Esuicii".Ca in fiecare an, pe Valea Stezii, Festivalului Branzei si al Esuicii a reusit sa isi incante publicul cu bucate traditionale, preparate cu multa grija si respectandu-se retetele mai vechi sau mai noi, din "meniul zilei" nelipsind tocana ... citeste toata stirea