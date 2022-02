Rata de incidenta a trecut de 40 la mie in municipiul Sibiu. Selimbarul este foarte aproape

De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2 un numar de 61.184 de sibieni. Este vorba despre 60.491 de adulti si de 693 de copii.In ultimele 24 de ore sunt confirmate 670 de persoane, dintre care 37 sunt reinfectate.Pana luni, 7 februarie, au fost declarate vindecate 45.214 de persoane, iar 1.714 au decedat. In ultimele 24 de ore au murit 4 sibieni bolnavi de COVID. Este vorba despre o femeie de 78 de ani, decedata in ATI la Sibiu si de ... citeste toata stirea