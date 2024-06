Raul Esarnaru achizitioneaza compania VB Rom pentru expansiune strategica

Intr-un demers strategic de consolidare a pozitiei sale pe piata imobiliara si de constructii, Raul Esarnaru, CEO & Founder Novarion, dezvoltatorul The Lake Home, a finalizat achizitionarea companiei VB Rom, un jucator de prestigiu in domeniul constructiilor cu peste 20 de ani de experienta. Aceasta achizitie marcheaza un nou capitol in expansiunea Novarion si subliniaza angajamentul nostru continuu de a creste si diversifica serviciile oferite clientilor si partenerilor nostri.VB Rom, ... citește toată știrea