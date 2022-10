Reabilitarea strazii Prundu Mic se apropie de final, la Avrig

Incepute in primavara acestui an, lucrarile de modernizare a strazii Prundu Mic din Avrig, unul dintre cele mai importante obiective de investitii aflate in curs de executie in oras, se apropie, incet - incet, de final, spre marea satisfactie a locuitorilor din aceasta zona, dar si a celor ce trebuie sa circule pe acest drum. Zilele trecute, pe strada Prundu Mic a inceput turnarea straturilor de asfalt, astfel ca, in foarte scurt timp, pe aici se va putea circula in conditii mult mai bune, pe ... citeste toata stirea