Reabilitarea Urologiei din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta a fost finalizata

Au fost finalizate lucrarile de reabilitare termica la Sectia Urologie situata la etajul al doilea al cladirii Blocului chirurgical. In scurt timp, conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu face toate demersurile pentru mutarea sectiei Urologie de la parterul cladirii Medicale, unde functioneaza in prezent, in spatiul nou amenajat. Temporar, accesul la Urologie se va face pe langa zona de triaj UPU, urmand ca pacientii sa se deplaseze cu liftul din holul de acces al Urgentei. ... citeste toata stirea