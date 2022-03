Reamenajarea Parcului Sub Arini - iaz cu ponton, zona de belvedere, alei si specii noi de plante

Primaria Sibiu pregateste proiectul pentru reamenajarea Parcului Sub Arini, care presupune plantarea unor specii de plante care existau in trecut in parc si modernizarea punctelor de atractie deja existente, precum si amenajarea unui iaz cu ponton, o zona de belvedere,Firma contractata de Primaria Sibiu pentru realizarea proiectului de reamenajare a parcului Sub Arini- Tehno Consulting Solutions SRL din Bucuresti - a alcatuit un prim draft al documentatiei de avizare a lucrarilor de ... citeste toata stirea