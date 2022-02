Recital extraordinar si tripla lansare de carte Horatiu Malaele la Sibiu

Cunoscutul actor Horatiu Malaele vine in 21 februarie la Sibiu. Dupa ce in luna decembrie a anului 2021 a deschis la noua galerie de arta Carabulea Gallery o impresionanta expozitie de desene, Horatiu Malaele a ales Sibiu pentru a-si lansa ultimele volume: Tehomir, O poveste cam ciudata si alte 2 povestiri si Poezii si vorbe in vant si pentru a sustine recitalul extraordinar Sunt un orb. Farseur din vocatie, cu sarm, inteligenta si umor, Horatiu Malaele va face o noua demonstratie de ... citeste toata stirea