Recitaluri de arii din opere celebre in spatii neconventionale, in cadrul "Sibiu Opera Festival"

Sibiul devine din nou capitala operei, in perioada 26 septembrie - 12 octombrie, cand va gazdui cea de a XXIII-a editie a "Sibiu Opera Festival".Organizat de Filarmonica de Stat Sibiu, festivalul reprezinta o platforma de manifestare artistica a tinerelor talente din domeniul muzicii de opera, prin includerea in festival a sectiunii de concurs de canto. Cursurile, participarea la programul Take an Opera Break si la Gala Sibiu Opera Festival se adreseaza celor aflati la inceput de cariera si ... citește toată știrea