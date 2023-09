In vechiul castel al orasului, intr-un cadru feeric amenajat doar din donatii si sponsorizari, a avut loc in week-end la Medias ceade-a patra editie a evenimentului de suflet pentru medieseni Weinfest Medias 2023, vector de imagine al refacerii adevarului istoric in ce priveste istoria viticola locala.A fost lansata oficial reconstructia, produse promotionale care se primesc in schimbul Reconstructia Vechii Metropole de vin a Transilvaniei, lansata oficial la Weinfest Medias 2023 donatiilor ... citeste toata stirea