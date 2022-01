Record al cazurilor de coronavirus in Sibiu, in valul 5: au fost peste 400 de cazuri

Peste 400 de sibieni au fost diagnosticati cu coronavirus in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare numar de persoane infectate cu SARS-CoV-2 din valul 5. Cu 419 sibieni infectati de marti pana miercuri, Sibiul ajunge la 46.685 de persoane declarate bolnave de la debutul pandemiei pana in prezent.Pana miercuri, au fost vindecate 39.499 de persoane, iar 1.667 de persoane au decedat. Desi a fost un numar mare de infectati, in Sibiu nu au fost decese raportate in ultimele ore.Miercuri, ... citeste toata stirea