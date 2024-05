Record: aproape 9000 de participanti inscrisi la Maratonul International Sibiu

Maratonul International Sibiu 2024 va aduna la start cel mai mare numar de participanti din istoria evenimentului. Aproximativ 9000 de persoane s-au inscris la editia a 13-a a Maratonului, care va avea loc pe 25-26 mai. Este un nou record stabilit de MIS, care, in ultimii 2 ani, aproape ca si-a dublat numarul de participanti.Dupa ce in 2023 a crescut cu 1930 de alergatori fata de editia precedenta, MIS a avut parte de o evolutie spectaculoasa si in acest an. Inscrierile la MIS 2024 s-au ... citește toată știrea