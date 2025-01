Record de alcoolemie pe Calea Cisnadiei: un barbat aflat la un pas de coma a fost retinut

Efectele accidentului de pe Calea Cisnadiei produs in urma cu zece zile au dus la stabilirea unui record local in materie de alcoolemie: analizele au aratat ca barbatul care se face vinovat de produerea evenimentului rutier avea o alcoolemie de peste 4 g/l alcool pur in sange.El a fost retinut de politisti dupa transmiterea rezultatelor analizei de sange."La data de 28 ianuarie, politistii Biroului Rutier Sibiu au retinut un sibian in varsta de 49 de ani, cercetat penal sub aspectul ... citește toată știrea