Record de cazuri noi de COVID-19 in Sibiu: au fost aproape 770 de cazuri

In ziua in care Romania a numarat aproape 35.000 de cazuri noi de COVID-19, Sibiul nu a facut altceva decat sa doboare un nou record de infectari. Au fost 768 de cazuri noi in 24 de ore, un record al pandemiei in Sibiu.De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2 un numar de 49.795 de sibieni. Pana miercuri, au fost declarate vindecate 41.366 de persoane, iar 1.679 persoane au decedat. In ultimele 24 de ore au fost raportate trei decese. ... citeste toata stirea