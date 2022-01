Recordul absolut al pandemie, doborat la Sibiu: 1.230 de cazuri noi in 24 de ore. Sase oameni au murit

Situatia devine din nou critica la Sibiu, dupa ce in doar 24 de ore s-au inregistrat 1.230 de cazuri noi de COVID-19. Practic, au fost peste 50 de cazuri noi pe ora. Din totalul numarului de cazuri noi, 38 sunt la persoane care s-au reinfectat.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat si sase decese. Dintre ele, trei au fost la persoane vaccinate. Au decedat, in ultimele 24 de ore, o femeie de 69 de ani, nevaccinata, la Medias, un barbat de 61 ani, in salon ATI, vaccinat cu doua doze Pfizer, la ... citeste toata stirea