Refugiatii ucraineni au un Club de Socializare si Petrecere a Timpului Liber, la Avrig

Razboiul din Ucraina acauzat una dintre cele mai grave crize europene ale refugiatilor din istoria recenta, multi dintre cei ce au fugit din calea furiei armelor ajungand in tara noastra. Si in judetul Sibiu a ajuns un numar destul de mare de refugiati din tara vecina, oamenii gasind pe meleagurile noastre linistea, omenia, ospitalitatea si siguranta de care au atata nevoie in aceste vremuri. Pentru a oferi cele mai bune conditii posibile si a contribui la cresterea calitatii vietii cetatenilor ... citeste toata stirea