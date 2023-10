Zeci de filme documentare vor fi prezentate in premiera la Sibiu incepand de duminica, la editia aniversara a Astra Film Festival, care se anunta a fi un eveniment cultural de exceptie intr-un moment in care se implinesc 30 de ani de la prima sa editie. De la incursiuni in biografia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la universul pastorilor, de la problemele sistemului de educatie din Germania la lumea hotilor de buzunare, de la biografii neromantate ale unor vieti exemplare sau ... citeste toata stirea