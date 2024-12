Regulament nou pentru parcarea supraetajata din Hipodrom

Consiliul Local Sibiu a aprobat in sedinta de joi, 28 noiembrie, cateva modificari ale Regulamentului si procedurii de ocupare a locurilor in parcarea zonala Hipodrom pentru anul 2025. Fata de anul precedent, se modifica perioada de depunere a cererilor si se simplifica modul de depunere a documentelor, aceasta operatiune facandu-se exclusiv online.Serviciul Primariei Sibiu care se ocupa de administrarea parcarilor a afisat deja aceste informatii in zona parcarii Hipodrom, pentru a le aduce ... citește toată știrea